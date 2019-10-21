ماذا تحتوي المستودعات الروسية السرية للغذاء الاستراتيجي وأين تقع

تحدث الخبراء لوكالة "سبوتنيك" عن العديد من المستودعات الخاصة المنتشرة في جميع أنحاء روسيا، والتي تخزن فيها المواد الغذائية الاستراتيجية في حالة الطوارئ.

أماكن تواجد المستودعات

من المعروف أن المستودعات الاستراتيجية تقع في وسط روسيا، لكن المحلل في مجموعة "كاليتا المالية"، دميتري جولوبوفسكي، يعتقد أن هذه المستودعات موجودة في كل منطقة في روسيا.

وقال: "من الصعب لأي شخص أن يشير إلى نقطة تواجد هذه المستودعات على الخريطة. لا أعتقد أن هذه المعلومات متاحة. ويوجد مستودع في كل منطقة، الذي يستطيع توفير الطعام لبعض الوقت"، مشيرا في الوقت نفسه أن الوكالة الفدرالية لاحتياطات الدولة تحتفظ بسرية مواقع هذه المستودعات.

الغرض من هذه المستودعات

قال مدير الوكالة الفدرالية لاحتياطات الدولة، غينادي ماتفييف، لوكالة "سبوتنيك": "يتم الاحتفاظ بالمواد الغذائية الاستراتيجية لحالات الطوارئ ولتجنب المجاعة أو الكوارث الإنسانية في حالات الحرب".

وأضاف: "وفي حال قررت الحكومة، يمكننا أيضًا تقديم المنتجات، في حالة حدوث أي كوارث، إلى المناطق المتضررة".

ووفقا له، فإنه يتم تخزين المنتجات باستمرار، كما يتم التخلص من تلك التي ينتهي تاريخ صلاحيتها ويتم تجديد المخزون بانتظام أي أن المنتجات داخل هذه المستودعات متجددة.

أي المنتجات يتم تخزينها داخل المستودعات السرية الروسية؟

وتابع ماتفييف حول ما هي المنتجات التي يتم تخزينها في المستودعات الروسية، قائلا: "المنتجات التي تعد استراتيجية بسيطة للغاية ومغذية ويمكن تخزينها لفترات طويلة، منها الحبوب والسكر والآورما، وكل ما هو ضروري لتجنب الجوع، دون ترف.

كم يوم تكفي هذه الاحتياطات في المستودعات؟

وقال ماتفييف في حديثه عن المدة التي تكفي هذه الاحتياطات إن "الطعام الموجود في المستودعات الاستراتيجية يجب أن يكفي لمدة 90 يوما"، مضيفا "أستطيع أن أؤكد أن المستودعات تمتلك احتياطات تستطيع إمداد سكان البلاد بالكامل لمدة 90 يوما".