Widgets Magazine
تسجيل
16:13 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في قمة العشرين باليابان

    بوتين والسيسي يبحثان استئناف الطيران العارض بين مصر وروسيا

    © Sputnik . Mekhael Kleminteev
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، إمكانية عودة حركة الطيران العارض – الشارتر بين البلدين.

    بوتين والسيسي
    © AFP 2019 / Mikhail Klimentiev
    بوتين والسيسي يفتتحان القمة الروسية الأفريقية بسوتشي
    موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الإثنين، رداً على سؤال عما إذا كان الرئيسان، الروسي والمصري، سيبحثان مسألة إمكانية عودة حركة الطيران العارض بين بلديهما: "بدون شك سيجري بحث هذه المسألة. لقد بحثاها في لقائهما السابق وتم إصدار بعض التوجيهات في هذا الصدد. ونحن نستعد لهذه المناقشة".

    وأضاف أوشاكوف: "لقد دعونا وزير النقل خصيصاً لهذه المقابلة، وسيعرض أفكاره، كما سيعرض المصريون ما يقومون به وما سيفعلونه من أجل استئناف الرحلات بالكامل".

    وكان قد أعلن نائب وزير النقل الروسي ألكسندر يورتشيك، في وقت سابق، أن مصر تعمل على استئناف رحلات الطيران العارض - الشارتر مع روسيا، مشيراً إلى أن" هذه المسألة هي في دائرة الاهتمام، فبعد رحلة اللجنة إلى هناك، قد أرسلنا الآن إلى نظرائنا المصريين، بعض المقترحات، وهم يعملون عليها الآن".

    وكانت رحلات الطيران المباشرة قد توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب كارثة طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملاً إرهابياً.

    هذا وقد استأنفت رحلات الطيران بين القاهرة وروسيا في نيسان/ أبريل 2018، بينما لم تستأنف بعد رحلات الطيران العارض إلى منتجعات البحر الأحمر.

    وتستضيف مدينة سوتشي، يومي 23- 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قمة روسيا - أفريقيا برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، وأكد المشاركة في القمة حوالي 50 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء 8 منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الأفريقية، ورئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد .

    انظر أيضا:

    مقترحات روسية جديدة بشأن عودة الطيران العارض بين مصر وروسيا
    سيناتور روسي: مصر لم تنفذ بعد توجيهات موسكو الأخيرة في مجال أمن الطيران العارض
    الخارجية الروسية: نبذل مع مصر جهودا مشتركة لعودة الطيران العارض بين البلدين
    قطاع السياحة المصري يترقب عودة الطيران العارض بين مصر وروسيا
    الكلمات الدلالية:
    مصر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زعيم كوريا الشمالية يركب حصانا أبيضا ويصعد جبل بايكتو المغطى بالثلوج والذي يعتبر من الأماكن المقدسة في شبه الجزيرة الكورية، 16 أكتوبر 2019
    بوتين يزور السعودية والإمارات ودخول الجيش السوري إلى منبج...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمريكا وإيطاليا تربطهما علاقات عريقة منذ عهد روما القديمة
    أمريكا بنت علاقات حتى مع الديناصورات
    إنفوجرافيك - 10 أيام هزت بريطانيا بسبب البريكست
    عشرة أيام هزت بريطانيا بسبب "بريكست"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك