الكرملين: روسيا على اتصال دائم مع الأسد بشأن العملية التركية

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، للصحفيين بأن روسيا على اتصال دائم مع الرئيس السوري، بشار الأسد، بشأن العملية التركية في سوريا.

وقال أوشاكوف " ممثلونا على اتصال دائم مع الأسد، في مختلف المجالات، بما في ذلك المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف. ويتم التواصل باستمرار عن طريق وزارة الدفاع... وأن العملية التركية في سوريا يتم مناقشتها بشكل دقيق وشامل بين ممثلينا والأسد".

هذا وهدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، باستئناف عملية "نبع السلام" داخل الأراضي السورية، في حال لم يتم انسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة الآمنة خلال الـ35 ساعة المتبقية من المهلة التي تم الاتفاق عليها بين أنقرة وواشنطن.

وتسود حالة من الترقب مع اقتراب انقضاء الـ120 ساعة بموجب الاتفاق التركي الأمريكي، إذ أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب خروج الإرهابيين من المنطقة الآمنة بسوريا مشيرة إلى أنه حتى الآن خرجت 125 عربة.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" المصنف لديها ككيان إرهابي، وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.