غبي من البداية للنهاية... الدفاع الروسية تعلق على مقال يزعم فشل إطلاق صواريخ "كاليبر"

وصفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، المقال الذي أفاد بفشل إطلاق صواريخ "كاليبر" في إطار تدريبات "غروم-2019" (الرعد-2019) بالمقال الغبي.

ونفت وزارة الدفاع الروسية ما جاء في المقال والذي وصفته بالمقال الغبي من "البداية إلى النهاية"، لافتة إلى أن الصحفيين "أصبحوا ضحايا للجهلة".

وأكدت الوزارة أن إطلاق "صواريخ "كاليبر" من سفينة الصواريخ الصغيرة "غراد سفياجسك" كان منتظما وناجحا، "وتم عرضه لاحقا للجمهور الروسي والدولي على القنوات التلفزيونية المركزية".

وفي وقت سابق جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "في إطار التدريبات الإستراتيجية للقيادة والأركان "غروم 2019"، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وتحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، قامت القوات بإجراء تدريبات على وسائل الردع الاستراتيجي على الأرض وفي البحر والجو. وتم خلال التدريبات، إطلاق صواريخ بالستية ومجنحة".

وتجدر الإشارة إلى أن التحكم في إطلاق الصواريخ تم من خلال المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية. وأكدت وزارة الدفاع أن "المهام المنصوص عليها خلال تدريب قوات الردع الاستراتيجية قد تم تنفيذها بالكامل، حيث وصلت جميع الصواريخ إلى أهدافها، مؤكدة على الخصائص المحددة".

كما أوضح البيان أن عمليات الإطلاق نُفذت من على متن الغواصات والسفن الحربية ومنظومات الدفاع الجوي "يارس" و"إسكندر" والقاذفات الإستراتيجية بعيدة المدى.

وأشار البيان، إلى أن الغواصات الروسية التابعة للأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ، قامت بإطلاق صواريخ بالستية من بحري بارنتس وأوخوتسك في الشمال، وأصابت الأهداف في ميدان تدريب "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا و"تشيجا" في أقصى شرق روسيا. وفي الوقت نفسه قامت السفن السطحية التابعة لأسطول الشمال الروسي وأسطول بحر قزوين، بتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ "كاليبر" مجنحة عالية الدقة من بحري بارنتس وقزوين على أهداف في الشاطئ.