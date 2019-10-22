الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري: كاسحة الجليد الروسية لا تواجه مشاكل

أعلنت الخدمة الصحفية للوكالة الفدرالية للنقل البحري والنهري أن كاسحة الجليد "تور" أعطت إشارة استغاثة بالخطأ، وفي الوقت الحالي لا تواجه مشاكل وتسير في طريقها.

وقالت الخدمة لوكالة "سبوتنيك": "إنذار كاذب...كل شيء على ما يرام وهي تسير في طريقها. لا تواجه كاسحة الجليد "تور" أي مشاكل. إشارة الاستغاثة كانت بالخطأ بعد انقطاع التيار عن بعض الأجهزة.

وكان أعلن مركز الإنقاذ جنوب النرويج أن كاسحة جليد روسية على متنها 33 شخصا أعطت إشارة استغاثة قبالة ساحل النرويج بسبب توقف المحرك.

وقال التقرير: "أعطت كاسحة الجليد الروسية التي على متنها 33 شخصا إشارة استغاثة إلى الغرب من آليسوند والسبب- توقف المحرك".

وأضاف المركز أن مروحية حلقت إلى منطقة قبالة ساحل النرويج، إلى موقع كاسحة الجليد.

وأشار إلى أنه في الموقع عاصفة قوية.