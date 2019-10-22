الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى سوتشي للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية

وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية التي تجري على مدى يومين بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إنه من المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاء قمة بين السيسي وبوتين ، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والأصعدة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، والروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما سيعقد الرئيس المصري عددا من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة، إلى جانب مشاركته في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي - الروسي، الذي سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول القارة السمراء.

وأوضح المتحدث الرسمي المصري، أن القمة التي تعتبر الأولى من نوعها، ستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، بهدف دعم وتعميق العلاقات بين القارة الإفريقية وروسيا.