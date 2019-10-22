ليس فقط سياسيا.. تقارب أذواق بوتين وأردوغان (فيديو)

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في مفاوضات سوتشي والتي عقدت اليوم الثلاثاء مرتديان سترات متشابهة بنفس لون القميص وربطة العنق.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشر على الصفحة الرسمية للكرملين على تويتر كيف يدخل بوتين وأردوغان إلى قاعة الاجتماعات مرتديان سترات داكنة اللون وقمصانًا زرقاء وروابط عنق متشابهة.

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 октября 2019 г.

وجاء في التعليق على الفيديو: "تتقارب وجهات نظر رئيسا روسيا وتركيا منذ فترة طويلة. واليوم ارتدوا سترات وقمصانًا وروابط عنق متشابهة".

وعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان مباحثات، اليوم، في منتجع سوتشي الروسي تتناول الأوضاع في شمالي شرقي سوريا في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة.