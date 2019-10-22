"ظهور مشروبات بدون كحول بنكهة "الويسكي" و"الجن

وبدأت شركة "فري درينكس" البريطانية بإنتاج هذا النوع من المشروبات، والتي تعتبر شريك في إطلاق هذا المشروع، حيث اعتزمت الشركة إنتاج مشروب ليتحول الناس إلى نمط حياة صحي، في الوقت الذي يعتقد فيه الخبراء أنه لن يكون هناك طلب على المنتج، كما نقل موقع صحيفة "كوميرسانت".

وأشار رجل الأعمال إلى أن شركة فريدينكس المحدودة، الشريكة في المشروع، بدأت بإنتاج المشروبات الغازية بطعم "الويسكي" و"الجن" و"البراندي".

ووفقا له، فإنه من المقرر بيع المنتجات المصنعة بموجب العلامة التجارية "زيو" في روسيا في مؤسسات البيع بالتجزئة والمطاعم.

وتابع بالإضافة إلى روسيا سيتم إطلاق "زيو" بطعم الويسكي والجن والبراندي في أسواق إنجلترا والسويد والنرويج وألمانيا.