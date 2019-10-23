روسيا تخطط لإطلاق صاروخ حامل من طراز "أنغارا-أ5" بنهاية عام 2024

أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي لصناعة صواريخ الفضاء، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم إطلاق صاروخ حامل من طراز "أنغارا -أ5 إم" من الفئة الثقيلة، لأول مرة من مركز فوستوشني الفضائي بنهاية عام 2024 .

وفقا للمركز سيحل الصاروخ الحامل "أنغارا -أ5 إم" مكان الصاروخ "أنغارا - أ5"، الذي لا يفي بمتطلبات وزارة الدفاع الروسية .



وقال كبير المصممين في المركز سيسرغي كوزنتسوف لوكالة "سبوتنيك": إن "الصاروخ الحامل "أنغارا -أ5 إم" من المخطط إطلاقه تقريبا بنهاية عام 2024 ".

في وقت سابق من هذا الشهر، أخبرت مصادر في صناعة الفضاء وكالة "سبوتنيك"، أنه تم تأجيل إطلاق صاروخ حامل من طراز أنغارا الروسي الجديد من الدرجة الثالثة حتى عام 2020.

ومن الجدير بالذكر أن "أنغارا" هو مجمع صاروخي فضائي روسي حديث، يشمل مركبات إطلاق صديقة للبيئة من فئات مختلفة، اعتبارا من الخفيفة وانتهاءا بالثقيلة. وتتراوح قدرته على الحمولة ما بين 1.5 إلى 35 طنا.

وتضم أسرة صواريخ "أنغارا"، صاروخ "أنغارا —1.2" من الفئة الخفيفة وصاروخ "أنغارا-3" من الفئة المتوسطة وصاروخ "أنغارا — 5" مع تعديليها "أنغارا — 5 إم" (محدثة) و"أنغارا — 5 بي" (مأهولة) بالإضافة إلى "أنغارا — 5 في" (ذات حمولة زائدة).