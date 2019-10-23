بوتين يتفق مع أردوغان حول سوريا... مذكرة التفاهم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب ختام محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن موسكو وأنقرة اتفقتا على حل قضايا الوضع في شمال سوريا.

وهذه بنود مذكرة التفاهم بين روسيا وتركيا:

1 – يؤكد الطرفان حرصهما على المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية وتوفير الأمن القومي لتركيا.

2 – يؤكد الطرفان عزمهما على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومواجهة الأطماع الانفصالية في الأراضي السورية.

3- في هذا السياق تم الاتفاق على إبقاء الوضع القائم في منطقة عملية "نبع السلام" بين تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كلم.

4 – يؤكد الطرفان أهمية اتفاق أضنة (التركي السوري)، وستساعد روسيا على تنفيذه.

5 – ابتداء من الساعة 12.00 من يوم 23/10/2019 تدخل وحدات من الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية خارج منطقة عملية "نبع السلام" لتساعد على سحب الفصائل الكردية وأسلحتها من الحدود السورية التركية إلى مسافة 30 كلم والذي يجب أن يتم في غضون 150 ساعة بعد الساعة 12.00 من يوم 23 أكتوبر 2019 عندما يبدأ تسيير دوريات أمنية روسية تركية مشتركة في منطقة الحدود بعمق 10 كلم غربي وشرقي منطقة عملية "نبع السلام" عدا مدينة قامشلي.

6 – لا بد من خروج جميع الفصائل الكردية وأسلحتها من منبج وتل رفعت.

7 – يقوم الطرفان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسلل العناصر الإرهابية.

8 – يتم بذل الجهود المشتركة لدعم عودة اللاجئين بشكل آمن وبصورة طواعية.

9 – سيتم وضع آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ هذه المذكرة.

10 - يواصل الطرفان العمل في البحث عن الحل السياسي للنزاع السوري في إطار "آلية أستانة"، ويؤيدان نشاط اللجنة الدستورية.