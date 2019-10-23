بوغدانوف: مسألة استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية ستحل قريبا

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن مسألة استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية سيتم حلها قريبا.

وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، على هامش قمة "روسيا - أفريقيا": "آمل أن يتم حل هذه المشكلة في المستقبل القريب. يجري الآن اجتماع رئيسي روسيا ومصر، وسيكون هناك المزيد من الاتصالات على أعلى مستوى، وأعتقد أننا سنتمكن من التقدم فيما يتعلق باستكمال جميع مناقشاتنا في هذا الاتجاه، وسيتم توفير الشروط لاستئناف الرحلات الجوية ليس فقط إلى القاهرة، حيث يسافرون بالفعل، ولكن أيضا إلى منتجعات البحر الأحمر - الغردقة وشرم الشيخ".

ورغم العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، فقد أدى سقوط طائرة الركاب الروسية في صحراء سيناء، في خريف 2015، إلى قرار روسي بوقف رحلات الطيران بين البلدين، حتى استيفاء شروط الأمان بالمطارات المصرية.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 4 يناير/ كانون الثاني 2018، مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة، بعد توقف دام حوالي السنتين، جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية "كوغاليم آفيا" فوق سيناء في العام 2015.