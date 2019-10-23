الدفاع التركية: أنقرة لا ترى حاجة لتنفيذ عملية جديدة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة لا ترى في هذه المرحلة الحاجة لتنفيذ عملية جديدة في سوريا بعد التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن التسوية السورية.

وجاء في بيان الوزارة :"يضمن اتفاق سوتشي أمن الحدود التركية وانسحاب العناصر الإرهابية "وحدات حماية الشعب" الكردية على بعد 30 كيلومترا من حدودنا. في هذه المرحلة، لم تعد هناك حاجة لإجراء عملية جديدة خارج منطقة العمليات الحالية".

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي جنوب حدودها.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية لبحث التطورات الأخيرة حول عملية "نبع السلام" العسكرية التي تنفذها تركيا شمال شرق سوريا.

وتوصل الرئيس الروسي ونظيره التركي، لمذكرة تفاهم حول سوريا، تأخذ في الحسبان الضرورات الأمنية التركية مع التأكيد على الالتزام بوحدة أراضي وسيادة الجمهورية العربية السورية على كامل أراضيها وضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من الأراضي السورية وتأكيد حق تركيا في الدفاع عن أمنها وإعطاء مهلة جديدة لوحدات حماية الشعب التركية للانسحاب من المنطقة الآمنة المحاذية للحدود مع تركيا بعمق 30 كيلومتراً وتسيير دوريات من الشرطة الروسية ووحدات حرس الحدود السورية في المنطقة الحدودية مع تركيا إلى الغرب والشرق من المنطقة الآمنة، والعمل من أجل تطبيق اتفاق أضنة بين سوريا وتركيا وفق الظروف المعاصرة.