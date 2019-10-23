بطاقة عمل بوتين مقابل مليوني روبل

ووفقا للموقع الرسمي للرئاسة، عمل بوتين في هذا المنصب بين عامي 1991 إلى 1996.

وكتب البائع الذي عرض البطاقة في المتجر الإلكتروني: "بطاقة عمل فلاديمير بوتين، التي قدمها له والدي عندما كان لا يزال رئيسًا للجنة. عمر هذه البطاقة أكثر من 20 عامًا. النوعية جيدة".

ومنذ حوالي أسبوع، تم عرض بطاقة عمل بوتين الأصلية خلال عمله في مجلس مدينة لينينغراد لنواب الشعب في التسعينيات مقابل 950 ألف روبل.

وطلب بائع آخر مبلغ 200 ألف روبل مقابل بطاقة أعمال الرئيس الروسي تعود للفترة الممتدة من عام 1992 وحتى عام 1994، حيث كان أحد أرقام هواتف بوتين كرئيس لجنة الشؤون الخارجية آنذاك مكتوب بخط يده.