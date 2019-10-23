الدفاع الروسية: الشرطة العسكرية الروسية تصل إلى مدينة عين العرب وتناقش تنظيم التعاون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة كوباني على الحدود السورية التركية، وتناقش مع الإدارة المحلية في كوباني تنظيم التعاون.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء: "وصلت قافلة للشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة كوباني الواقعة على الحدود السورية-التركية".

وأضاف البيان: "التقت قوات الشرطة العسكرية الروسية مع ممثلي الإدارة المحلية وبحث مسائل تنظيم التعاون أثناء تنفيذ المهام".

ومن جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، معلقًا على تنفيذ المذكرة، إن وحدات الشرطة العسكرية التابعة لروسيا الاتحادية كافية للقيام بدوريات في سوريا، ولكن ستكون هناك حاجة إلى معدات إضافية.

وأضاف أن مدة بقاء القوات التركية في منطقة عملية "نبع السلام" في سوريا لم تناقش خلال المحادثات.