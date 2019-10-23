روسيا تسلم أنغولا مقاتلات "سوخوي 30"

وصرح دميتري شوغايف، رئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، على شبكة التلفزيون الروسي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا سلمت أنغولا طائرات معدلة من طراز "سو-30"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من توريد مقاتلات "سو-30كا" لأنغولا.
وكان وزير الدفاع الأنغولي، قال لوكالة "سبوتنيك"، في أبريل/نيسان الماضي، إن أنغولا تعاقدت على شراء 8 طائرات من طراز "سو-30كا".
وإلى ذلك صرح ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت)، بأن روسيا تقوم الآن بتسليم الأسلحة إلى 20 دولة أفريقية.
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