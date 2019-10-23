روسيا تسلم أنغولا مقاتلات "سوخوي 30"

انتهت روسيا من تسليم الطائرات المقاتلة التي تعاقدت أنغولا على شرائها.

وصرح دميتري شوغايف، رئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، على شبكة التلفزيون الروسي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا سلمت أنغولا طائرات معدلة من طراز "سو-30"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من توريد مقاتلات "سو-30كا" لأنغولا.

وكان وزير الدفاع الأنغولي، قال لوكالة "سبوتنيك"، في أبريل/نيسان الماضي، إن أنغولا تعاقدت على شراء 8 طائرات من طراز "سو-30كا".

وإلى ذلك صرح ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت)، بأن روسيا تقوم الآن بتسليم الأسلحة إلى 20 دولة أفريقية.