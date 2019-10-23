بوتين: الإمارات مهتمة بالمشاريع الروسية المصرية المشتركة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الإمارات العربية المتحدة مهتمة بالمشاريع الروسية المصرية المشتركة في مجال الصناعة.

موسكو- سبوتنيك. وأشار الرئيس الروسي خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سوتشي، إلى أن الدولتين لديهما مشاريع مشتركة كبيرة كمحطة طاقة نووية ومنطقة صناعية في مصر.

وقال بوتين: "نعمل بنشاط كبير في هذه المجالات، ونستهدف استثمار 190 مليون دولار في تطوير البنية التحتية وجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار".

وأضاف الرئيس الروسي: "في الآونة الأخيرة، كنا التقينا مع أصدقائنا في الإمارات العربية المتحدة، كانوا مهتمين جدًا بهذا المشروع المشترك، وسوف يفكرون أيضًا في كيفية دمج خططنا العامة للتنمية في الصناعة".

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المؤسسات الروسية والدولية للاستثمار في أفريقيا والعمل على تعزيز التنمية. وقال السيسي: "إفريقيا مقبلة على مرحلة تشهد تطورا اقتصاديا لتصبح مقصدا لاهتمام الشركاء الدوليين"، مؤكدا وضع موضوع البنية التحتية في طليعة العمل الإفريقي المشترك.

وأضاف أن التعاون مع الدول الإفريقية يجب أن يستند على أسس المصلحة المشتركة، داعيا المؤسسات الروسية والدولية للاستثمار في إفريقيا والعمل على تعزيز التنمية.

وجاء اللقاء على خلفية القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سوتشي يومي 23 و 24 أكتوبر الحالي، حيث تمت دعوة قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.