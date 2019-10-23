فيديو يبهر السيسي في روسيا

وقال: "أتذكر حقبة الاتحاد السوفيتي ولدي شعور بأنني أتعامل مع عملاق صناعي".
وبيّن المسؤول الروسي أنه بفضل هذه الخطوة استطاعت الشركة الروسية الفوز بعقد توريد عربات قطار إلى مصر، الدولة العربية الرائدة في شمال أفريقيا، مضيفا أن الشركة الروسية خلال قمة "روسيا –أفريقيا" تخطط لتوقيع ملحق بشأن تمويل شراء 1.3 ألف عربة لمصر.
يشار إلى أن القمة الروسية الأفريقية انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.
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