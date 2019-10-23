Widgets Magazine
تسجيل
15:05 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    فيديو يبهر السيسي في روسيا

    © REUTERS / Charles Platiau
    روسيا
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    قمة "روسيا-أفريقيا" في سوتشي (13)
    0 20
    تابعنا عبر

    أكد المدير العام لشركة "ترانس ماش هولدينغ" كيريل ليبا، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انبهر، خلال مشاهدته فيديو، يوضح إمكانات المصنع الروسي الرائد في صناعات عربات سكك الحديد.

    محطة مترو أنفاق في القاهرة - مصر
    © AFP 2019 / AHMAD ABDUL FATAH
    شركة روسية تكشف عن رغبة مصر في شراء 100 عربة قطار لنقل الركاب
    وقال ليبا لوكالة "سبوتنيك"، إن فريقا مصريا مختصا قام بإعداد تقرير مصور عن المصنع الذي ينشط في مجال صناعة عربات سكك الحديد، للرئيس المصري، مشيرا إلى أن السيسي انبهر بإمكانات المصنع عند مشاهدته الفيديو،

    وقال: "أتذكر حقبة الاتحاد السوفيتي ولدي شعور بأنني أتعامل مع عملاق صناعي".

    وبيّن المسؤول الروسي أنه بفضل هذه الخطوة استطاعت الشركة الروسية الفوز بعقد توريد عربات قطار إلى مصر، الدولة العربية الرائدة في شمال أفريقيا، مضيفا أن الشركة الروسية خلال قمة "روسيا –أفريقيا" تخطط لتوقيع ملحق بشأن تمويل شراء 1.3 ألف عربة لمصر.

    يشار إلى أن القمة الروسية الأفريقية انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

    الموضوع:
    قمة "روسيا-أفريقيا" في سوتشي (13)

    انظر أيضا:

    زوجات المشاركين في قمة "روسيا-أفريقيا" يزرن معالم سوتشي
    بوتين: روسيا مصممة على زيادة وجودها في إفريقيا على مستوى الدولة
    خبيرة مصرية: أفريقيا يمكن أن تعوض روسيا في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية
    روسيا تزود أفريقيا بأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار
    تفاصيل القمة "روسيا - أفريقيا"
    الكلمات الدلالية:
    القطارات, إنشاء سكك حديدية, فلاديمير بوتين, العلاقات المصرية الروسية, عبد الفتاح السيسي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الحصان العربي في مزرعة خاصة لتربية الخيول في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية
    جولة داخل مزرعة سعودية خاصة لتربية الخيول الأصيلة
    مسؤول أمريكي سابق: يجب على أمريكا العمل على الأخطاء في سوريا
    مسؤول أمريكي سابق: يجب على الولايات المتحدة "العمل على الأخطاء" في سوريا
    تفاصيل القمة روسيا - أفريقيا
    تفاصيل القمة "روسيا - أفريقيا"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك