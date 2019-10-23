الخارجية الروسية : موسكو لا ترى ضرورة إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا في ظل المراقبة الدولية

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الخارجية الروسية : موسكو لا ترى ضرورة إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا في ظل المراقبة الدولية