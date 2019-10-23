أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في مؤتمر صحفي في وكالة "روسيا سيغودنيا" أن موسكو تطالب الولايات المتحدة بوقف احتلال التنف في سوريا.

وقال فيرشينين: "هناك الجيش الأمريكي موجود بشكل غير قانوني. في دائرة قطرها 55 كيلومترا. هذه أرض سورية أيضا، وموجودين فيها بشكل غير قانوني ويغلقون الطريق الذي يربط العراق وسوريا. نحن نعتبر وجودهم غير قانوني ونطالب بوقف هذا الاحتلال".

في ديسمبر/كانون الأول عام 2018 ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الجزء الرئيسي من العملية ضد الإرهابيين في سوريا وتدمير "الخلافة الجسدية". في هذا الصدد، أعلن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وكان عددهم حوالي ألفي شخص. يوم الاثنين، أكد ترامب أنه بعد انسحاب القوات من شمال شرق سوريا، سيبقى فقط عدد قليل من القوات في جنوب البلاد.

في وقت سابق أفيد أن حوالي 150 من الأفراد العسكريين سيبقون في التنف عند تقاطع حدود سوريا والأردن والعراق.