المدعي العام: إرهابيون خططوا في 2017 لتفجير سفينة في فلاديفوستوك الروسية

خطط الإرهابيون، الذين نظموا تفجير مترو سانت بطرسبرغ في عام 2017، لتفجير سفينة حربية في فلاديفوستوك، وفقا لشهادات تلاها المدعي العام، اليوم الأربعاء، في محكمة موسكو المحلية العسكرية.

سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقد تسلم مواطن قيرغيزستان، محمد جون توردييف، هذه المهمة من المسلحين من سوريا، على حد تعبيره، وهو شاهد في القضية حول الهجوم الإرهابي، وفشلت الخطة عندما تم احتجاز المهاجر على الحدود الروسية الأوكرانية.

وجاء في شهادته:"بسبب النقص في المال، قررت أن أصبح مسلحا، وأن أتدرب في معسكر في سوريا.. درسنا الشرائع الدينية، فضلاً عن أسس تكوين القنابل اليدوية، وأجهزة التفجير الذاتي.. في آذار/مارس 2017، تلقيت مهمة تنفيذ عمل إرهابي في ميناء مدينة فلاديفوستوك - لتفجير إحدى السفن الحربية".

وأكد توردييف، أنه رأى في معسكر تدريب المسلحين في سوريا منفذ الهجوم الإرهابي في مترو سانت بطرسبرغ، أكبرجون جليلوف.

وتلى ممثل الادعاء الرسمي شهادة توردييف: "لقد كان هناك لمدة شهر، يستمع ويطرح أسئلة محددة، نعم، هذه صورة أكبرجون جليلوف، لقد كان في المعسكر".

وهزت مترو أنفاق مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، في مطلع نيسان/ أبريل 2017 تفجيرات أودت بحياة 15 شخصا بالإضافة إلى الانتحاري، وإصابة 66 آخرين. وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية قضية جنائية تحت بند "عمل إرهابي".

وأكدت لجنة التحقيقات لاحقاً أن الشخص المشتبه به في قضية تفجير مترو أنفاق سان بطرسبورغ، هو مواطن روسي من مواليد قيرغيزيا (1995)، أكبرجون جليلوف، الذي ترك قنبلة يدوية الصنع في محطة " بلوشاد فوستانيا " ثم فجر نفسه في إحدى عربات المترو، وتم اعتقال 11 شخصا للاشتباه في تورطهم في التفجير.