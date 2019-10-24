البنك الدولي: روسيا تتقدم إلى المركز 28 في ممارسة الأعمال

أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، تقدم روسيا إلى المركز 28 من بين 190 دولة في تصنيف البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، حيث كانت تحتل المركز 31 في العام الماضي.

موسكو - سبوتنيك. وقال البنك الدولي في تقرير، إن "الابتكارات في مجالات إمدادات الكهرباء والضرائب وحماية حقوق المستثمرين من الأقليات أتاح لروسيا التقدم في التصنيف.

وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أنه خلال العام الماضي، نفذت روسيا ثلاثة عمليات إصلاح، بما في ذلك تسريع عملية توليد وأمداد الكهرباء وتبسيط الالتزام الضريبي، كما تم تعزيز حماية حقوق المستثمرين من الأقليات نتيجة لزيادة متطلبات شفافية الشركات.

وتركز دراسة ممارسة الأعمال على اللوائح التي تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجالات عدة.

وتشمل تلك المجالات بدء النشاط التجاري، ومنح تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وإلى جانب مجالات أخرى.