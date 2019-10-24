روسيا تبدي استعدادها لمحاربة الإرهاب والقرصنة في الدول الأفريقية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الإرهاب والقرصنة والربيع العربي يمنعون الدول الأفريقية من التطور وروسيا ستساعد في حل هذه المشكلات.

وأكد بوتين، أنه يؤيد زيادة دور الدول الأفريقية في حل النزاعات المحلية.

وقال بوتين خلال القمة الروسية الأفريقية التي عقدت، اليوم الخميس "كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي تعتزم روسيا مواصلة المشاركة بنشاط في تطوير الخط الاستراتيجي للمجتمع الدولي واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا وضمان الأمن الإقليمي".

وأضاف: "نحن على استعداد لمواصلة تدريب العسكريين والعاملين بهيئات إنفاذ القانون في البلدان الأفريقية في المؤسسات التعليمية المتخصصة الروسية. حاليا، يدرس أفراد عسكريون من 20 دولة أفريقية في جامعات وزارة الدفاع الروسية، من أجل تعزيز الفعالية القتالية للقوات المسلحة الوطنية في البلدان الأفريقية، يجري التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني".

وتعد القمة أول حدث على هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث يشارك فيها حوالي 40 رئيس دولة بالقارة وقادة الاتحادات الكبرى والمؤسسات الإقليمية.

ومن المقرر أن تبحث القمة والمنتدى الاقتصادي آفاق العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقبل انطلاق أعمال القمة، سيعقد المنتدى الاقتصادي "روسيا-أفريقيا"، يومي 23 و24 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه رؤساء الدول المشاركة، وممثلو الشركات التجارية الروسية والأفريقية والدولية.