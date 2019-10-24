صرحت وزارة الدفاع الروسية، أنه يتم نقل 276 من رجال الشرطة العسكرية الروسية و33 وحدة من المعدات العسكرية إلى سوريا في غضون أسبوع، في ضوء التحديات الجديدة.

جاء في بيان الوزارة: "سيتم نشر كتيبتين من الشرطة العسكرية في سوريا في غضون أسبوع".

وأضافت وزارة الدفاع أنه، "لا يوجد الآن قتال حقيقي في سوريا، كل شيء متوقف".