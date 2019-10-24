الكرملين يعلق حول آفاق توريد منظومة "إس400" إلى السودان

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي والسوداني بحثا في سوتشي موضوع التعاون العسكري التقني.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول آفاق توريد "إس400" إلى السودان: " موضوع التعاون العسكري التقني كان قائما على جدول أعمال المباحثات".

يتبع...