بوتين مستعد للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، حسبما أعلن الكرملين.

جاء ذلك بالتزامن مع حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قمة "روسيا - أفريقيا" في مدينة سوتشي الروسية، بحسب RT الروسية.

في السياق ذاته، أيد بوتين، إجراء منتدى لمناقشة شؤون السلام والتنمية ، المزمع عقده في ديسمبر/كانون الأول في مصر، وقال بوتين خلال قمة: "روسيا ــ أفريقيا": "إنها فكرة رائعة، من دون شك نحن نؤيد عقد مثل هذه الفعالية".

ويناقش منتدى شؤون السلام والتنمية عدة محاور، ثقافية أو اقتصادية وحتى فنية، إلى جانب التأكيد على عمق الأواصر التاريخية والجغرافية التي تجمع مصر بمحيطها العربي والأفريقي.

يشار إلى أن القمة الروسية الأفريقية انطلقت، أمس الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

يذكر أن قمة "روسيا- أفريقيا" والمنتدى الاقتصادي "الروسي- الأفريقي" ينعقدان في سوتشي، يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث دعت القمة قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.