الكرملين يعتبر وجود عسكريين أمريكيين في سوريا غير شرعي

وأشار إلى أن الهدف النهائي هو الانسحاب الكامل لأي قوات مسلحة أجنبية من الأراضي السورية. وخلص بيسكوف إلى القول: "هذا موقف تشترك فيه كل من موسكو ودمشق. هذا الهدف هو في النهاية أولوية بعد تسوية سياسية كاملة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عدداً صغيراً من القوات الأمريكية سيبقى في المناطق النفطية السورية.
ووقع رئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط عقب ست ساعات من المفاوضات، التي وصفها بوتين بأنها "مهمة جدا إن لم تكن بالغة الأهمية لإنهاء وضع متوتر جدا على الحدود السورية التركية".
وبموجب الاتفاق، ستبدأ الشرطة العسكرية الروسية مع قوات حرس الحدود السورية، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية، خلال فترة 150 ساعة.
وستبدأ القوات الروسية والتركية بعد ذلك، بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.
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