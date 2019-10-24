مؤتمر صحفي للرئيسين الروسي والمصري بشأن قمة روسيا - أفريقيا

انطلقت القمة الروسية الأفريقية، أمس الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

يذكر أن قمة "روسيا- أفريقيا" والمنتدى الاقتصادي "الروسي- الأفريقي" ينعقدان في سوتشي، يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث دعت القمة قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.

ومن المقررأن تبحث القمة والمنتدي الاقتصادي آفاق العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.