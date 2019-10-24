الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات بخط سير جديد على طول الحدود السورية التركية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتسيير بدوريات بخط سير جديد على طول الحدود السورية التركية

وجاء في بيان للوزارة "الخط الجديد للدوريات الروسية يبدأ من مدينة القامشلي في شمال سوريا إلى بلدة عامودا، حيث وصول طول الطريق إلى أكثر من 60 كم".

ووقع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط عقب ست ساعات من المفاوضات، حيث عبر بوتين عن رضاه واصفا المفاوضات بأنها "مهمة جدا إن لم تكن بالغة الأهمية لإنهاء وضع متوتر جدا ‬‬على الحدود السورية التركية".

وبموجب الاتفاق الشرطة العسكرية الروسية ستشرع مع قوات حرس الحدود السورية ، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة.

وستبدأ القوات الروسية والتركية بعد ذلك بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.