البيان الختامي لقمة روسيا والدول الأفريقية: معا لمواجهة الإملاءات السياسية

أكد البيان الختامي المعتمد في أعقاب القمة الروسية - الأفريقية، اليوم الخميس، اتفاق روسيا والدول الأفريقية على مواجهة الإملاءات السياسية وابتزاز العملات بشكل مشترك.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في البيان الختامي للقمة والذي نشر على موقع الكرملين: "معاً لمواجهة الإملاءات السياسية وابتزاز العملات عند تنفيذ التجارة الدولية و التعاون الاقتصادي ، وإحباط رغبة بعض الدول في أن تمنح لنفسها الحق الاستئثاري في تحديد الجدوى والمعايير المسموح بها للتفاعل المشروع بين البلدان الأخرى ، وتجنب التلاعب بمطالب النظام العالمي لعدم الانتشار للضغط على البلدان غير المرغوب بها والمنافسة غير العادلة".

كما أشار البيان الختامي إلى أن "روسيا وأفريقيا اتفقتا على تكثيف الجهود لمكافحة تغير المناخ في القارة الأفريقية، وتبادل التكنولوجيا ذات الصلة".

وجاء في البيان بهذا الصدد "تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تغير المناخ في أفريقيا، ونقل التكنولوجيات المناسبة، بناء قدرات الدول الأفريقية وتعزيز قدرتها على زيادة المرونة والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ".

واستضافت مدينة سوتشي، يومي 23- 24 تشرين الأول/أكتوبر، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، وكذلك المنتدى "الروسي الأفريقي"، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.