المواطنة الروسية ماريا بوتينا تصل موسكو 26 أكتوبر عقب إطلاق سراحها من أحد السجون الأمريكية

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة إن المواطنة الروسية ماريا بوتينا ستصل إلى موسكو صباح يوم 26 تشرين الأول /أكتوبر بعد إطلاق سراحها من أحد السجون الأمريكية.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان: "في 25 أكتوبر، سيتم نقل ماريا من السجن الفيدرالي بمدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا إلى مركز الهجرة في ميامي، ومن هناك ستسافر بنفس اليوم إلى موسكو".

وأضافت البعثة "ستصل(بوتينا) موسكو صباح يوم 26 أكتوبر. هذه هي كل المعلومات التي يمكننا إخباركم بها حاليا".

واعتقلت السلطات الأمريكية بوتينا في يوليو/تموز 2018 بالعاصمة واشنطن، ووجهت النيابة المحلية لها تهم التآمر ضد الولايات المتحدة، والنشاط بصفة عميل أجنبي دون تسجيل نفسها لدى الهيئات المعنية، وإقامة علاقات مع أمريكيين مؤثرين في سياسات البلاد.

وبعد مكوثها لفترة في السجن، وافقت بوتينا على عقد صفقة وقبلت التعاون مع التحقيق في قضية "التآمر" ضد الولايات المتحدة، واعترفت بإحدى التهم المنسوبة إليها.

وأكدت موسكو مرارا أن السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا بتهم مفبركة، وتطالب بالإفراج العاجل عنها.