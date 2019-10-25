وزير الدفاع الروسي يلفت إلى احتمال إطلاق سباق جديد للتسلح

قد يتسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى في سباق التسلح في أوروبا وآسيا.

أعلن ذلك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وكانت معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى تمثل عاملا هاما في حفظ السلام الدولي. وانسحبت الولايات المتحدة منها في أغسطس/آب الماضي. وثمة خطورة في أن يعقب ذلك إقدام الولايات المتحدة على نشر صواريخ حظرتها المعاهدة في أوروبا وآسيا. ومن المتوقع أن ترد دول أوروبا وآسيا على ذلك بتعزيز ترسانات أسلحتها.

ولفت وزير الدفاع الروسي خلال لقائه بالمسؤولين العسكريين البيلاروسيين، اليوم الجمعة، إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى قد يتسبب في إطلاق سباق جديد للتسلح في أوروبا وآسيا.