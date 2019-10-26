وصول المواطنة الروسية بوتينا إلى موسكو عقب إطلاق سراحها من أحد السجون الأمريكية

وصلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا، اليوم السبت إلى موسكو عقب إطلاق سراحها من أحد السجون الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" من مطار شيريميتيفو الدولي في ضواحي موسكو: "هبطت الرحلة إس يو 511 في تمام الساعة 00.15".

وأشار المراسل إلى أن المواطنة الروسية ماريا بوتينا كانت على متن هذه الطائرة.

اعتقلت السلطات الأمريكية بوتينا في يوليو/تموز 2018 بالعاصمة واشنطن، ووجهت النيابة المحلية لها تهم التآمر ضد الولايات المتحدة، والنشاط بصفة عميل أجنبي دون تسجيل نفسها لدى الهيئات المعنية، وإقامة علاقات مع أمريكيين مؤثرين في سياسات البلاد.

وبعد مكوثها لفترة في السجن، وافقت بوتينا على عقد صفقة وقبلت التعاون مع التحقيق في قضية "التآمر" ضد الولايات المتحدة، واعترفت بإحدى التهم المنسوبة إليها.

وأكدت موسكو مرارا أن السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا بتهم مفبركة، وتطالب بالإفراج العاجل عنها.