روسيا: طائرة قاذفة معدلة تخوض اختبارات... فيديو

وتحمل القاذفة المعدلة اسم "تو-22إم3إم". وكشف مصدر صناعي عسكري لوسائل الإعلام أن طائرة "تو-22إم3إم" أنجزت 18 رحلة اختبارية حتى الآن. وسيجري صانعوها عدة اختبارات أخرى قبل نهاية عام 2019. وإذا اجتازتها الطائرة المطورة بنجاح فسوف يعقد لها امتحان رسمي في نهاية عام 2020.

وأنجزت طائرة "تو-22إم3إم" رحلتها الجوية الأولى في 28 ديسمبر/كانون الأول 2018. واستغرقت الرحلة 37 دقيقة.

وحصلت القاذفة المعدلة على معدات إلكترونية جديدة ومحركين جديدين وهي قادرة على حمل صواريخ سريعة جدا تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت.