سرب من قاذفات "درون" يقدر على تدمير رتل مدرعات

عرضت أكاديمية الطيران العسكري من مدينة فورونيج الروسية اختراعها الحديث داخل معرض "إنتربوليتيخ 2019" في العاصمة موسكو.

ويحمل الاختراع اسم "ستايا 93" وهو عبارة عن مجموعة من طائرات "درون" (الطائرات المسيَّرة) التي تستطيع الإقلاع والهبوط عموديًا وتقدر على حمل قنبلة صغيرة تزن 2.5 كيلوغرام.

وإجمالاً تقدر كل من طائرات "ستايا" (هذه الكلمة الروسية تعني السرب) على حمل ما يزن 10 كيلوغرامات. ويبلغ طولها 1.2 متر.

وعلى العكس من طائرات "درون" المنفردة لن يكون "السرب" هدفا سهلا لوسائط الدفاع الجوي بينما يكون بإمكانه أن يوجه ضربة قاضية لرتل مدرعات.

ويقدر "السرب" على ضم 100 طائرة قاذفة مسيرة. ويتم اختيار الواحدة منها لتقود السرب. وإذا أصيبت فتحل محلها طائرة أخرى.