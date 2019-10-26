هبوط الطائرة التي تقل المواطنة الروسية ماريا بوتينا بموسكو المفرج عنها من الولايات المتحدة

هبطت في مطار شيريميتيفو بموسكو، اليوم السبت، الطائرة التي تقل المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، والتي جرى الإفراج عنها من قبل السلطات الأمريكية.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن المواطنة الروسية وصلت على متن الطائرة رحلة رقم " إس يو 111" . حيث قضت في الولايات المتحدة ، 18 شهراً في السجن.

اعتقلت السلطات الأمريكية بوتينا في يوليو/تموز 2018 بالعاصمة واشنطن، ووجهت النيابة المحلية لها تهم التآمر ضد الولايات المتحدة، والنشاط بصفة عميل أجنبي دون تسجيل نفسها لدى الهيئات المعنية، وإقامة علاقات مع أمريكيين مؤثرين في سياسات البلاد.

وبعد مكوثها لفترة في السجن، وافقت بوتينا على عقد صفقة وقبلت التعاون مع التحقيق في قضية "التآمر" ضد الولايات المتحدة، واعترفت بإحدى التهم المنسوبة إليها.

وأكدت موسكو مرارا أن السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا بتهم مفبركة، وتطالب بالإفراج العاجل عنها.