بوتين يناقش مع مجلس الأمن الروسي تنفيذ المذكرة الروسية التركية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، تنفيذ المذكرة المتعلقة بسوريا والتي وافقت عليها موسكو وأنقرة في 22 تشيرن الأول/أكتوبر في سوتشي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين: "عقد الرئيس الروسي اجتماعا عملياتياً مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الملحة على جدول الأعمال الروسي الداخلي".

كما أطلع الرئيس، المشاركين في الاجتماع على مضمون اتصالاته المتعددة على هامش القمة الروسية – الأفريقية، والتي انتهت يوم أمس.

كما جرى تبادل شامل للآراء حول تنفيذ المذكرة التي تم الاتفاق عليها بين رئيسي روسيا وتركيا، وكذلك حول الوضع في سوريا بشكل عام ".