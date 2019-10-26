زاخاروفا: النظام الأمريكي برمته ضغط على بوتينا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال لقائها المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، في مطار شيريميتيفو بموسكو، اليوم السبت، إن النظام الأمريكي برمته كان يحاول تحطيم نفسية بوتينا.

وفقا لزاخاروفا، فإن الإفراج عن بوتينا كان نتيجة عمل متكامل لوزارة الخارجية الروسية والدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا :"كل شيء كان مطلوبا. كان من الضروري تقديم الدعم القانوني والدعم المعنوي لبوتينا. لقد عمل النظام الأمريكي برمته على تحطيم ماريا بوتينا".

وهبطت في مطار شيريميتيفو بموسكو، اليوم السبت، الطائرة التي تقل المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، والتي جرى الإفراج عنها من قبل السلطات الأمريكية.

واعتقلت السلطات الأمريكية بوتينا في يوليو/تموز 2018 بالعاصمة واشنطن، ووجهت النيابة المحلية لها تهم التآمر ضد الولايات المتحدة، والنشاط بصفة عميل أجنبي دون تسجيل نفسها لدى الهيئات المعنية، وإقامة علاقات مع أمريكيين مؤثرين في سياسات البلاد.