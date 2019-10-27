موعد اختبار صاروخ "أنغارا" الروسي

أعلن سيرغي كوزنتسوف، المصمم العام لمكتب ساليوت للتصميم بمركز خرونيتشيف، إن اختبارات الطيران الخاصة لوحدة التسريع كي في تي لصاروخ أنغارا للرفع الثقيل من المخطط أن تبدأ عام 2027.

وقال كوزنتسوف لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، مع تخصيص التمويل اللازم، يخطط مركز خرونيتشيف لبدء اختبارات الطيران لوحدة التسريع كي في تي كي في عام 2027".

تجدر الإشارة إلى أنه تم التخطيط لاستخدام كي في تي كي على صواريخ "أنغارا-أ5إم" و"أنغارا-أ5بي" الثقيلة.

في 3 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن رئيس روسكوسموس، دميتري روغوزين، أن موقع أومسك بمركز خرونيتشيف سيبدأ في إنتاج ما لا يقل عن أربعة صواريخ من طراز أنغارا الثقيلة من عام 2023.

كما أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي لصناعة صواريخ الفضاء، يوم 23 أكتوبر، بأنه سيتم إطلاق صاروخ حامل من طراز "أنغارا -أ5 إم" من الفئة الثقيلة، لأول مرة من مركز فوستوشني الفضائي بنهاية عام 2024 .

وفقا للمركز سيحل الصاروخ الحامل "أنغارا -أ5 إم" مكان الصاروخ "أنغارا - أ5"، الذي لا يفي بمتطلبات وزارة الدفاع الروسية .