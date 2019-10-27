"أنا أنجبتك وأنا أقتلك"... قاديروف يعلق على مقتل البغدادي

علق الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف على الأنباء التي تحدثت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في غارة أمريكية شمال غربي سوريا.

نشر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، على صفحته الخاصة على "تيليغرام" معلقا على الأخبار التي تحدثت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، مستشهدا بمقولة شهيرة للكاتب الروسي، نيقولاي غوغول، قائلا "أبو بكر البغداي مرة أخرى قتل؟ أتذكر في هذه اللحظة كلمات تاراس بلبا لابنه أندريه: أنا أنجبتك وأنا أقتلك".

وأضاف قاديروف قائلا "إن مقتل البغدادي لا يغير شيئا، إذا استمر تقسيم الإرهابين إلى جيدين وسيئين. لقد مات بن لادن لكن القاعدة على قيد الحياة. من المهم تطهير الأراضي السورية كاملة من تنظيم داعش".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، فيما كتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن "شيء كبير للغاية حدث للتو".