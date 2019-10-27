السفير الروسي لدى أمريكا: ترامب حقق جميع وعود حملته الانتخابية باستثناء التعاون مع روسيا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، اليوم الأحد، أن العلاقات الروسية الأمريكية ليست سيئة إلى حد كبير، فقد تم استئناف الاتصالات على مستوى رفيع جدا.

موسكو – سبوتنيك. وقال السفير خلال برنامج تلفزيوني: "لا أريد أن يكون هناك انطباعاً أن جميع القضايا في العلاقات الروسية الأمريكية سيئة، فقد تم استئناف الاتصالات على مستوى رفيع جدا في الآونة الأخيرة".

وأضاف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حقق جميع وعود حملته الانتخابية باستثناء "التعاون مع روسيا".

وتابع "يبدو لي أن السيد ترامب حقق جميع وعوده، باستثناء شيء واحد، هو تسوية الأمور مع روسيا. أعتقد أن الوقت قد حان، للعمل على هذه القضية بجد".

يتبع...