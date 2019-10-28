بعد أن أصبحت جزءا من روسيا... القرم تسجل رقما قياسيا في عدد السياح

ووفقا له، فإن معظم السياح قدموا من موسكو ومنطقة موسكو وسان بطرسبرغ وفولغا وأورال الفيدرالية، كما أن هناك مليون و35 ألف سائح قدموا من أوكرانيا، والقرم يحظى بشعبية كبيرة بين سكان بيلاروسيا وكازاخستان وألمانيا وعدة دول أخرى.
وذكر سابقا، أن عدد السياح وصل في نهاية عام 2018، 6.8 مليون زائر وهذا الرقم يزيد بنسبة 26 % عن عام 2017.
وفي سياق آخر، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سابقا، أن اعتراف كييف بالقرم روسية، سيكون أساسا جيدا للمفاوضات بشأن الحدود البحرية بين أوكرانيا وروسيا.
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