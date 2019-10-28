بعد أن أصبحت جزءا من روسيا... القرم تسجل رقما قياسيا في عدد السياح

أعلن رئيس حكومة القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أن حوالي 6.9 مليون سائح قد زاروا شبه جزيرة القرم منذ بداية العام، وهو رقم قياسي لجميع السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي.

ووفقا له، فإن معظم السياح قدموا من موسكو ومنطقة موسكو وسان بطرسبرغ وفولغا وأورال الفيدرالية، كما أن هناك مليون و35 ألف سائح قدموا من أوكرانيا، والقرم يحظى بشعبية كبيرة بين سكان بيلاروسيا وكازاخستان وألمانيا وعدة دول أخرى.

وقال أكسيونوف إن عدد الزوار تجاوز رقمه القياسي في موسم العطلات هذا العام، ووفقا للبيانات التي وردت في 28 أكتوبر/تشرين الأول، فإن 6 ملايين و 870 ألف شخص قد زاروا منطقتنا منذ بداية العام، وهذا أعلى بنسبة 10 % من العام الماضي.

وذكر سابقا، أن عدد السياح وصل في نهاية عام 2018، 6.8 مليون زائر وهذا الرقم يزيد بنسبة 26 % عن عام 2017.

وفي سياق آخر، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سابقا، أن اعتراف كييف بالقرم روسية، سيكون أساسا جيدا للمفاوضات بشأن الحدود البحرية بين أوكرانيا وروسيا.