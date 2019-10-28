موسكو: العسكريون الروس راقبوا طائرات أمريكية في منطقة العملية للقضاء على البغدادي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن العسكريين الروس راقبوا طائرات أمريكية في منطقة العملية المزعومة للقضاء على البغدادي.

وأضاف بيسكوف: إذا تم تأكيد مقتل البغدادي فمن الممكن التحدث عن مساهمة ترامب الجادة في محاربة الإرهاب، وبالطبع، فإن الخبر نفسه (القضاء على البغدادي) لا يمكن أن يسبب ردة فعل سلبية لدى السلطات الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين، "راقب جيشنا طائرات أمريكية في المنطقة وشاهد طائرات بدون طيار في المنطقة التي يمكن أن تعمل (تنفذ عملية) هناك".

وأعلن ترامب مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي"، يوم السبت الماضي، في شمال غربي سوريا، مشيرا إلى أن القوات الخاصة الأمريكية نفذت تلك العملية، وقال إن "عددا كبيرا من رفاق البغدادي تم قتلهم، بينما لم يسقط قتلى من القوات الأمريكية".

وقال إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق"، مضيفا: "البغدادي مات ميتة الجبناء، وأن أمريكا ستواصل تعقب باقي الإرهابيين من أعضاء التنظيم".

وتسبب تنظيم "داعش" الإرهابي في نشر الفوضى في سوريا والعراق، عندما سيطر على مساحات شاسعة من الدولتين، قبل سنوات، وقام بأفعال غير مسبوقة من الإرهاب والوحشية، لكنه تراجع ليصبح عدد مقاتليه لا يتجاوز مئات المسلحين الفارين في مناطق.