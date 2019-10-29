الكرملين: نأمل أن يكون إطلاق اللجنة الدستورية السورية بداية جيدة للتسوية السياسية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بييسكوف، أن الكرملين يأمل أن يكون انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية بداية جيدة لتسوية سياسية حقيقية في سوريا.

موسكو، 29 أكتوبر - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "بالطبع، نرجو جميعا عقد جلسة مثمرة وبناءة، ونأمل أن تكون هذه بداية جيدة لعملية حقيقية للتسوية السياسية".

ووجد بيسكوف صعوبة في الإجابة على سؤال عما إذا كانت بداية أعمال اللجنة الدستورية ستسمح بتمثل حقيقي للمعارضة في السلطة السورية: حيث قال: "من المستحيل الإجابة على هذا السؤال، من يدري، إنها اللجنة الدستورية تجتمع للمرة الأولى".

الجدير بالذكر أن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان أعلن في الـ23 من سبتمبر/ أيلول الماضي، عن إكمال تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011. وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضواً، 50 عضواً من كل من الحكومة، المعارضة السورية والمجتمع المدني. وستجري أول جلسة اللجنة في جنيف بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر.