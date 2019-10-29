كيف تذكر بوتين ولافروف يفغيني بريماكوف؟

تحتفل روسيا ومنطقة الشرق الأوسط يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول بالذكرى التسعين لميلاد الدبلوماسي والمستشرق الروسي يفغيني بريماكوف الذي كان متخصص بمجال الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.

على مر السنين، ترأس بريماكوف وزارة الخارجية الروسية والتي حاول خلالها إعادة روسيا إلى الواجهة العالمية عن طريق نسج العلاقات مع مختلف الدول.

وبمناسبة هذه الذكرى قال المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان دائما يستمع إلى وجهة نظر الدبلوماسي يفغيني بريماكوف، وكانت علاقتهم قريبة ببعضهم البعض.

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فعلق قائلا: "بادر يفغيني بريماكوف إلى فكرة مثلث روسيا والهند والصين ، وأصبحت هذه الرابطة النموذج الأولي لمنظمة بريكس".

وأضاف لافروف قائلا: "مبادئ السياسة الخارجية التي صاغها بريماكوف بالتوازي مع مفهوم التعددية القطبية التي شكلت أساسا لمفهوم السياسة الخارجية لروسيا في تلك الحقبة من الزمن".

وتابع قائلا: "لقد كان إنسانا واعيا ويعلم التقاصيل الدقيقة وأفضل من الآخرين بكثير وتنبه لخطر الهندسة الجيوسياسية لما يسمى" دمقرطة "الشرق الأوسط دون مراعاة الخصائص المحلية".

واعتبر لافروف أنه لسوء الحظ لم يستجب الغرب لرأيه بشأن تدخلهم في العراق وليبيا وسوريا.

وخلص لافروف قائلا: كان مميزا بأسلوبه الدبلوماسي وقدرته المدهشة على فرض رأيه على المحاورين وخلال المفاوضات".