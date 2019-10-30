رادار روسي جديد يراقب أجواء الدول المجاورة من مكان آمن

يعتبر معهد أبحاث الاتصالات اللاسلكية البعيدة من المؤسسات البحثية الصناعية الروسية الرائدة في مجال صناعة أجهزة الرادار.

وكشف كيريل ماكاروف، مدير عام المعهد، لوكالة "سبوتنيك"، أن المعهد يبدع وينتج مختلف أنواع الرادار.

ومن منتجات المعهد الجديدة ما يحمل اسم "كونتينير". وأشار مدير المعهد إلى أن رادار "كونتينير" يستطيع أن يكتشف كل أنواع الأهداف الأيرودينامية من بينها الطائرات والصواريخ الجوالة (كروز) والصواريخ الأسرع بكثير من الصوت.

وبإمكان رادار "كونتينير" أن يتابع 5000 هدف جوي في وقت واحد. ويقوم رادار "كونتينير" بمراقبة أجواء الدول المجاورة من مكان آمن بعيد. وبالنسبة للصواريخ الأسرع بكثير من الصوت يقدر رادار "كونتينير" على اكتشاف صاروخ يطير بسرعة تعادل أضعاف سرعة الصوت على بعد يقارب 3000 كيلومتر.

ومن المقرر أن يصنع المعهد 4 رادارات من نوع "كونتينير" من أجل تعزيز إمكانيات رصد الأهداف الجوية في الغرب الروسي والشرق وشمال الغرب والجنوب. وقد باشر الرادار الأول مهمته على سبيل التجربة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.