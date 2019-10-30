صندوق الاستثمار الروسي: موسكو لن تقوم باستثمار ضخم في طرح أرامكو بسبب انكشافها بالفعل على النفط

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الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: موسكو لن تقوم باستثمار ضخم في طرح أرامكو بسبب انكشافها بالفعل على النفط