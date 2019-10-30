بوتين يشدد على  أهمية دعم مؤسسة الأسرة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن دعم مؤسسة الأسرة مهمة وطنية.

وأشار بوتين في برقية تهنئة للمشاركين والفائزين في مسابقة "عائلة العام" المنشورة على موقع الكرملين إلى أن كل عام يشارك في المسابقة المزيد من العائلات من مناطق مختلفة من البلاد.

وقال بوتين: "إن مهمة دعم مؤسسة الأسرة تتطلب جهود ممثلين من جميع المستويات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام."

وأضاف بقوله :"إن هذا المشروع الرائع يساهم بالكامل في هذه المسألة الهامة للغاية ".

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 أيلول / سبتمبر الماضي على إطلاق برنامج الرهن العقاري في منطقة الشرق الأقصى للأسر الشابة بمعدل 2 ٪ سنويا.