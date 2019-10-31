رفع السرية عن وثائق تتعلق ببوتين خلال فترة دراسته وعمله في المخابرات...صورة

كشف قسم الوثائق الأرشيفية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية عن عدد من الوثائق الرسميــة التي تتعلق بعدد من الشخصيات الروسية المهمة، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسة مجلس الفيدرالية فالنتينا ماتفيينكو.

قسم الوثائق الأرشيفية نشر عددا من الوثائق الرسمية التي تتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال فترة عمله في جهاز المخابرات الروسية الـ"كي جي بي" منذ العام 1975.

بالإضافة لعمله في الوحدات الخاصة، أشارت الوثائق إلى أن بوتين وفي عمر الـ23 عاما كان مهتما برفع مستواه الثقافي السياسي، وأشارت الوثائق إلى أنه كان يحظى باحترام كبير بين رفاقه.

В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина: https://t.co/WrloUDtZCW pic.twitter.com/dvMVnqkVuB — 78 | НОВОСТИ (@good78news) October 30, 2019

وذكرت الوثائق بأن بوتين كان يمارس الرياضة في أوقات فراغه، واحترف رياضتي الجودو والسامبو.

وعمل بوتين في الفترة الممتدة بين عامي 1985 و1990 في ألمانيا الشرقية في فرع المخابرات المسؤولة عن المخابرات الأجنبية، وشغل منصب مدير "بيت الصداقة" بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا في مدينة دريسدن.

كما تم رفع السرية عن وثائق تتعلق برئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، وحول ما مارست منذ العام 1977، حيث كانت سكرتيرة اللجنة الإقليمية في لينينغراد ورئيس بالنيابة للجنة التنفيذية لمجلس مدينة لينينغراد.