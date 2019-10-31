"متواضع وخجول"...المخرج الأمريكي ستون يتحدث عن لقائه مع بوتين

تحدث المخرج الأمريكي أوليفر ستون، في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في المملكة العربية السعودية، عن رأيه في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد ان قام بتصوير فيلم وثائقي عنه.

وصف المخرج الأمريكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"المتواضع والخجول"، قائلا: "إنه شخص خجول ومتواضع، تواصلنا على مدار عامين، وقمنا على إجراء مقابلات على أربع مراحل، وأمضينا ما بين 20 الى 30 ساعة معا".

وأضاف: "معقول، يفكر فيما يقوله، يلعب الشطرنج ويوازن بين كل حجة، يرى الجوانب السيئة والجيدة".

وتابع قائلا: "تعجبني الطريقة التي يتكيف بها مع المواقف، ودائما يجد مخرجا، بدلا من اتخاذ موقف صارم، يتصرف بشكل دبلوماسي ويراعي مصالح الآخر".

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودية أعلن، في وقت سابق، عن مشاركة 49 جهة تشكل دورا محوريا في تطوير ونجاح أعمال الدورة السنوية الثالثة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المرتقب إقامته في الرياض خلال الفترة، من 29 وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019.