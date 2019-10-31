الجديد في تكنولوجيا الحرب: طائرات شبح تطلق صواريخ خفية

وتُصنع الطائرات المقاتلة العصرية باستخدام تكنولوجيا الإخفاء لكي يتعذر اكتشافها من قبل رادارات كشف الطائرات. ولكن العديد منها تحمل أسلحة "غير خفية" تكشف للرادارات المضادة عن وجودها.

الحاويات الخفية

وابتكرت روسيا ما يُخفي قنابل وصواريخ الطائرات عن الرادارات المضادة. ومن أجل ذلك تمت صناعة الحاويات التي لا يراها الرادار لأسلحة الطائرات. وقد اجتازت الحاويات الخفية اختبارات مقررة بنجاح، وستبدأ القوات الروسية في أقرب وقت تتسلمها وفقا لصحيفة "إزفستيا".

جيل جديد من الطائرات المسيرة

وستصبح الطائرات التي تمثل الجيل الصاعد من الطائرات المسيرة، أول مَن يحصل على الذخائر الخفية، ومنها طائرة "ألتيوس" التي أنجزت رحلتها الجوية الأولى في أغسطس/آب الماضي. وبإمكان هذه الطائرة التي يبلغ وزنها 6 إلى 7 أطنان أن تحمل 2 طن من الصواريخ والقنابل، وهو ما يجعلها مقاتلة قاذفة دون طيار يمكن استخدامها في الحروب الكبيرة ولمكافحة الإرهاب. وتستطيع طائرة "ألتيوس" التحليق بسرعة 150 إلى 250 كيلومترا في الساعة.

وهناك طائرة مسيرة جديدة أخرى يُنتظر وصولها إلى الجيش الروسي في وقت قريب هي "فوربوست إم". ومن أسلحتها قنابل الدقة العالية. وتبحث طائرة "فوربوست إم" عن الأهداف المطلوب تدميرها بنفسها بواسطة الرادار الخاص بها. وتقوم طائرة "فوربوست إم" بكشف الأهداف وتدميرها في كل الظروف الجوية في أي وقت من النهار والليل. وتتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة.

وتحمل طائرة أخرى من الطائرات المسيرة التي يمكن تزويدها بحاويات أسلحة خفية اسم "أوريون". وتقوم روسيا الآن بإكمال بنائها.